Pareja de Pamela López asegura que vio a Pamela Franco captando imágenes de los hijos de Christian Cueva

La polémica entre Pamela López y Pamela Franco tiene un nuevo capítulo. Durante una entrevista en el programa “Ponte en la cola”, Paul Michael, actual pareja de la empresaria, sorprendió al revelar que él mismo habría visto a Franco captando imágenes de los hijos de Christian Cueva y Pamela López el aeropuerto.

“Lo del aeropuerto es real porque yo estaba ahí. No me quería meter, pero me da rabia e impotencia que le digan ‘loca’ o ‘maníatica’, que se está inventando las cosas. Los bebés no pueden venir a hablar porque no se pueden exponer. Yo vi a la señora con el celular así, y aun cuando los bebés la miraban, ella seguía así”, sostuvo.

Paul Michael insistió en que, aunque no puede precisar si se trató de una foto o un video, sí pudo ver que el celular de Pamela Franco estaba directamente enfocado hacia los menores.

“No puedo confirmar que fue una fotografía, un video… Lo que sí te puedo confirmar es que ella estaba apuntando con el celular a mis hijos. Pudo ser cualquier captación de imagen”, agregó.

Finalmente, aclaró que no busca iniciar un conflicto directo con Franco, pero defendió a su pareja ante los cuestionamientos: “No tengo problemas con ella, pero tampoco quiero que le estén diciendo ‘loca’. Yo fui testigo, eso es lo que pasó”.

