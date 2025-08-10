¿Por qué Carlos Alcántara decidió regresar a la televisión como jurado de Yo Soy?

El reconocido actor y director Carlos Alcántara, protagonista de la película Asu Mare, sorprendió a todos los peruanos al regresar a la televisión como jurado de Yo Soy, exitoso programa de imitación de Latina Televisión.

Durante el podcast Habla Serio, conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, el popular “Cachín” contó que la propuesta llegó gracias a la productora July Naters, quien fue contactada inicialmente por Ricardo Morán para convencerlo.

Según relató, Naters le dijo una frase que terminó siendo decisiva. “Tú no debes dejar de reconectar con tu público”, fue lo que le dijo July para motivar a Carlos Alcántara a ser jurado de Yo Soy.

Por ello, “Cachín” agradeció la oportunidad que le brindó Ricardo Morán y afirmó que siempre se imaginó formando parte de Yo Soy, incluso antes de recibir la oferta.

@latinanoticias 😎 HablaSerio | 🏓Preguntas rápidas con Carlos Alcántara ‘Cachín’ ✨️ 📌 Sigue el estreno hoy a las 10:00 a.m. en nuestro canal de YouTube. ♬ sonido original – Latina Noticias – Latina Noticias

Además, destacó la buena química con sus compañeros. “Jely Reátigui, que es mi compañera y una linda persona; Franco Cabrera, que es como un hijo para mí; y Diana Sánchez, a quien recién conocí y toda mi admiración porque la he visto en vivo”, sostuvo.

Pese a las críticas que ha recibido, Alcántara se mostró entusiasmado con esta nueva etapa televisiva. Con su incorporación, Yo Soy 2025 promete una temporada lleno de momentos inolvidables para todos.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Carlos Alcántara aquí: