Reconocido actor de “El Oso” sorprende al revela que es fanático de “Los Wembler’s de Iquitos”

En una revelación que ha generado sorpresa entre sus seguidores y la prensa internacional, el actor Ebon Moss-Bachrach, conocido por su aclamado papel en la serie “El Oso”, confesó ser fanático de la emblemática agrupación peruana Los Wembler’s de Iquitos.

La revelación vino luego que en medio de la entrevista le consultaran sobre qué canción no podía dejar de escuchar, recordando una escena de su personaje con Taylor Swift.

“Esto va a sonar extraño”, advirtió antes de mencionar a Los Wembler’s, describiéndolos como “cinco hermanos que hacen chicha cumbia peruana”.

El actor reconoció que no es que conozca las letras de las canciones, pero resaltó que es el ritmo vibrante de la chicha amazónica lo que realmente lo inspira.

“No sabría decir por qué, pero ese es el disco que más pongo en el auto. No es tanto por las letras, sino por el sonido, el ritmo; todo eso siempre me mueve y me pone de buen humor”, detalló.

Moss-Bachrach relató que el descubrimiento de la banda peruana surgió de forma casual, pero desde entonces su música se ha convertido en una presencia constante durante sus viajes en carretera.

