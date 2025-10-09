Ricardo Morán y su mensaje en ‘Yo Soy’ en medio de la crisis política | VIDEO

El director del programa Yo Soy de Latina Televisión, Ricardo Morán, inició el programa de este jueves 9 de octubre dando un mensaje al país por lo que viene ocurriendo en cuanto a la crisis política. Pues durante todo el día se habla sobre la vacancia a Dina Boluarte y se espera su próxima caída o renuncia pro parte de ella misma.

“Me toca a mi, en nombre de este elenco, tratar de ponernos en contexto de porque seguimos haciendo lo de hace 14 años, este espacio se creó para darle una plataforma a personas que querían cantar, que querían hacer de la música la forma en la que se ganaban la vida, siendo lo que amaban, fue una frase que repetimos una y otra vez a lo largo de estos 14 años”, indicó Morán a la audiencia.

Asimismo, Morán se solidarizó con la orquesta Agua Marina, quien el último miércoles sufrió un atentado en medio de su concierto en Lima dejando a de sus integrantes heridos y un herido más quien formaba parte del público.

“En este momento, en nuestro país no se puede hacer, nos solidarizamos con Agua Marina, por los trágicos hechos que han ocurrido en los últimos días y con todas aquellas personas de distintas profesiones que se ven amenazadas simplemente por querer trabajar”, agregó.

Asimismo, Morán recalcó que en Yo Soy se seguirá apoyando al talento peruano: “Vamos a estar de lado de las personas que quieran salir adelante con orden y sobre todo con seguridad, más aún en este espacio. Es nuestra misión seguir impulsando a los artistas que sigan viviendo de lo que aman hacer, siempre y cuando logremos que este país se convierta en un lugar que merecemos”, indicó.

Finalmente, Moran explicó la razón para salir al aire esta noche: “Nosotros no somos periodistas, somos artistas pero Latina tiene un equipo de periodistas que en este momento está atento a todo lo que viene ocurriendo y en cualquier momento, le daremos la pauta a ellos, para que cumplan con su importante labor a la cual nosotros también estamos atentos. Mientras eso ocurre, hay cinco artistas esperando esta plataforma y no haríamos honor a nuestra misión de hacer arte con seguridad si no le damos el espacio para cantar y luchar por el cariño de todos ustedes, con mucho dolor vamos a hacer el esfuerzo de darle el espacio a estos artistas hoy, para que canten y nos den su mejor presentación y a todos los peruanos, que encontremos fuerza de salir adelante en estas circunstancias”, finalizó.

