Espectáculos

Romeo Santos y Prince Royce confirman concierto en Lima: cuándo será el evento

Romeo Santos y Prince Royce confirman concierto en Lima: cuándo será el evento
Redacción Latina Noticias
Los dos máximos exponentes de la bachata mundial, Romeo Santos y Prince Royce, encendieron la emoción de sus seguidores al confirmar por primera vez una gira conjunta que los traerá juntos a un concierto inolvidable en el Perú.

Por ello, en la siguiente nota de Latina Noticias conoce la fecha oficial en que ambos artistas llegarán a nuestro país para hacer historia musical, así que prepárate desde ahora porque la fiesta de bachata estará totalmente asegurada.

¿CUÁNDO SERÁ EL CONCIERTO DE ROMEO SANTOS Y PRINCE ROYCE?

El esperado concierto se realizará el 11 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional. La expectativa es alta y se estima que las entradas se agoten rápidamente, considerando el arrastre internacional de ambos artistas.

La noche promete ser inolvidable con grandes clásicos, nuevas canciones y miles de voces coreando himnos de la bachata. Lima se prepara para vibrar al ritmo del amor y el desamor, en un show que quedará marcado en la historia musical del Perú.

