Rosalía admite que Santa Rosa de Lima fue parte de la inspiración detrás de su disco ‘Lux’

La cantante española Rosalía sorprendió a sus seguidores al confesar, durante una entrevista en la Ciudad de México, que Santa Rosa de Lima fue una de las principales influencias en la creación de su nuevo álbum, titulado ‘Lux’, cuyo lanzamiento mundial está programado para el 7 de noviembre.

La intérprete de Motomami explicó que el disco explora la espiritualidad femenina y las divinidades de diferentes culturas, y que para ello realizó una investigación profunda sobre santas y figuras sagradas de distintas partes del mundo.

“A lo largo de estar investigando sobre todas estas santas de diferentes lugares del mundo, me permitió conocer historias increíbles y recuerdo poner un mapa en la habitación donde trabajaba, empezar a poner pins. Empezar a colgar también pos-its. Las canciones tienen inspiración en esas historias y me han servido para escribir estas canciones”, explicó la cantante.

Rosalía detalló que su proceso creativo estuvo guiado por el interés en entender el poder espiritual de las mujeres en la historia, y que entre las figuras se encuentra Santa Rosa de Lima, reconocida como la primera santa de América.

“Hay inspiración en Santa Rosa de Lima y en Santa Teresa. Quiero decir, la lista es larga (…) Entonces, ¿por qué no usar estas lenguas para de alguna manera cabalizar un poco desde ahí?”, declaró la cantante.