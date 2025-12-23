Salud de Enrique Espejo, ‘Yuca’, es delicada

El cómico Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca‘, atraviesa un delicado estado de salud, pues así lo anunció su compañero Jorge Benavides en un saludo navideño. Pues en los últimos meses, la ausencia de ‘Yuca’ llamó la atención de todos sus seguidores y ahora se confirmó que su salud no es la mejor.

Si bien la familia del cómico evitaron dar detalles sobre la salud de Espejo, fue Benavides quien indicó su estado de salud muy complejo y que necesita de constantes cuidados especiales.

“Gracias a Dios todavía está vivo, pero está bien delicado. Todos lo extrañamos, no solo los presentes, sino los televidentes que han seguido su carrera de tantos años y todavía lo mantenemos vivo porque gracias a las redes, al TikTok, al Instagram, todavía lo vemos”, dijo Jorge Benavides.

Cabe mencionar que Yuca tiene 74 años y se ha caracterizado por ser un cómico histórico en el país.

