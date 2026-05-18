Múltiple choque de buses del Metropolitano deja más de 40 heridos, según el SAMU

El choque de buses del Metropolitano, a la altura de la estación Angamos en la av. Paseo de la República, ha dejado más de 40 heridos. Afortunadamente, el director del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) indicó que ninguno está grave.

El accidente en el distrito de Miraflores se produjo cerca de las 8:30 de la mañana, según el reporte de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). El organismo indicó en sus redes sociales que inmediatamente se activaron los protocolos de emergencia.

“Son 46 los pasajeros afectados, de los cuales 42 fueron atendidos por el SAMU”, indicó Ítalo Vásquez, director de este servicio médico de emergencia del Ministerio de Salud.

Además, precisó que los heridos presentan un diagnóstico de poli traumatismo superficial o poli contuso, y han sido trasladados a diferentes centros médicos como el Hospital Casimiro Ulloa, el Hospital Angamos Suárez, la clínica Ricardo Palma y la clínica Javier Prado.

Entre las personas de riesgo que fueron atendidas, se encuentran 2 gestantes y una menor.

PRONUNCIAMIENTO DEL MINSA

🔴 AHORA | Ante el reporte de una colisión entre tres buses del Metropolitano en el distrito de Miraflores; el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato cuatro ambulancias para brindar atención médica a los afectados. 🚑 Asimismo, otra unidad de SAMU se encuentra en alerta… pic.twitter.com/OTLlWFEruK — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 18, 2026

PRONUNCIAMIENTO DE LA ATU

🚨#ATUInforma | Con relación al accidente registrado esta mañana a la altura de la estación Angamos del Metropolitano, informamos que el tránsito de buses ya ha sido restablecido en la vía exclusiva. pic.twitter.com/sU2yQjLGEu — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 18, 2026

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