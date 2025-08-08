Susana Baca recibe el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy

La Academia Latina de la Grabación anunció que la reconocida artista peruana Susana Baca será homenajeada con el Premio a la Excelencia Musical durante la gala de los Latin Grammy 2025, que se celebrará en noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la institución destacó que el galardón es “un reconocimiento a su inigualable aporte a la música y al folclore latinoamericano”, resaltando la trayectoria y el legado cultural de la intérprete.

Baca, quien ha sido tres veces ganadora del Latin Grammy, expresó su emoción por este nuevo reconocimiento: “Este reconocimiento para mí significa mucho. Significa que no me equivoqué, que seguí trabajando en la música, en la música de mis orígenes, de mi país, de Latinoamérica. Estoy en la mayoría de los corazones de la gente con mi música. Me encuentro muy feliz de recibir ese gran reconocimiento. Para nosotros los músicos, gracias”.

Susana Baca, exministra de Cultura y una de las voces más representativas del Perú, ha dedicado su carrera a preservar y difundir la música afroperuana y los ritmos tradicionales del continente. Con este galardón, la Academia reafirma su relevancia como figura clave en la historia musical de Latinoamérica.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7