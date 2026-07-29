Presidenta Keiko Fujimori es reconocida como jefa suprema de las FF.AA. y la PNP

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, es reconocida oficialmente este miércoles 29 de julio como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. La ceremonia se realizó en Palacio de Gobierno y forma parte de sus primeras actividades oficiales tras asumir el mando presidencial el 28 de julio.

El acto protocolar estaba previsto inicialmente para las 6:30 de la mañana; sin embargo, inició a las 7:40 a. m. En la ceremonia participaron altas autoridades del Estado, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, el ministro del Interior, César Astudillo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes generales del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.

Desde temprano, la mandataria dejó su vivienda en San Borja con dirección a Palacio de Gobierno. A su salida, saludó a la prensa antes de abordar el cofre presidencial, vistiendo un sastre de saco negro y pantalón blanco para iniciar su agenda oficial del día.

El reconocimiento como jefa suprema de las FF.AA. y la PNP reafirma el rol constitucional de la presidenta sobre las instituciones armadas y policiales. La actividad se desarrollará en un marco protocolar, con presencia de altos mandos, oficiales y personal subalterno.

Tras esta ceremonia, Fujimori encabezará su primer Consejo de Ministros, donde se prevé la aprobación de las primeras medidas de su gestión. Según adelantó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, la sesión servirá para definir acciones iniciales para la conducción del país.

Más tarde, la jefa de Estado presidirá la Gran Parada y Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, que se realizará en la avenida Brasil. Con ello, Keiko Fujimori cumplirá una de sus primeras jornadas oficiales como presidenta de la República.

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