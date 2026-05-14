Vin Diesel se conmueve al recordar a Paul Walker durante homenaje en Cannes

Uno de los momentos más emotivos del Festival de Cannes se vivió durante la celebración por los 25 años de la saga “Rápidos y Furiosos”, cuando Vin Diesel no pudo contener las lágrimas al abrazar a Meadow Walker, hija del fallecido Paul Walker.

El actor de 58 años participó en la proyección especial de medianoche de la primera película de la franquicia y dedicó emotivas palabras a la joven frente al público del Gran Teatro Lumière.

“La persona que no iba a dejar que viniera solo aquí para representar esa hermandad era Meadow Walker”, expresó Diesel antes de quebrarse emocionalmente y decir: “Voy a ir a derramar una lágrima rapidito”.

Vin Diesel gives Paul Walker’s daughter, Meadow Walker, an emotional hug as “The Fast and the Furious” celebrates its 25th anniversary with a screening at #Cannes.https://t.co/1hm9JvyKKP pic.twitter.com/wRZXs2K5Mr — Variety (@Variety) May 14, 2026

Sus declaraciones provocaron una ovación entre los asistentes, quienes recordaron el legado de Paul Walker dentro de una de las sagas de acción más exitosas del cine.

El homenaje reunió también a otras figuras históricas de la franquicia como Michelle Rodriguez y Jordana Brewster, quienes acompañaron a Vin Diesel durante la alfombra roja y la proyección especial en Cannes. Paul Walker fue una de las estrellas principales de la saga junto a Diesel hasta su fallecimiento en 2013, hecho que marcó profundamente a los seguidores de la franquicia.

Tras finalizar la proyección, Vin Diesel volvió a emocionar al público al revelar una conversación que tuvo con Meadow Walker. “Ella dijo: ‘Tengo 27 años y estoy viendo esta película que mi padre rodó cuando tenía 27’, y yo pensé: ‘Qué profundo…’”, contó el actor.

Además, destacó que la hija de Paul Walker “ha sido una gran fuente de fortaleza” y aseguró que el actor estaría “muy orgulloso de ella”.