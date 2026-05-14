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Jurado Nacional de Elecciones proclamará resultados oficiales de la primera vuelta el 17 de mayo

Política
Jurado Nacional de Elecciones proclamará resultados oficiales de la primera vuelta el 17 de mayo
ybances@latina.pe
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El Jurado Nacional de Elecciones informó que los resultados oficiales de la elección presidencial en primera vuelta serán proclamados el próximo 17 de mayo. El anuncio fue realizado este jueves 14 de mayo durante una conferencia de prensa desarrollada en la sede del organismo electoral.

Ese mismo día también se dará a conocer oficialmente qué candidatos presidenciales pasarán a disputar la segunda vuelta electoral, en medio de la expectativa ciudadana por conocer el desenlace definitivo de los comicios generales.

El Pleno del JNE señaló que continúa revisando y resolviendo las actas observadas y otros procedimientos pendientes para garantizar la transparencia y legalidad de los comicios. La proclamación oficial marcará el cierre de la primera vuelta y dará inicio formal a la campaña electoral de cara al balotaje presidencial en el Perú.

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