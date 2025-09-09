Aeropuerto Jorge Chávez: nueva tarifa para pasajeros en escala internacional no tiene fecha de inicio

La nueva Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia que se cobraría a pasajeros en escala internacional aún no tiene definida una fecha de inicio de cobro. Así lo informó el aeropuerto Jorge Chávez a través de sus redes sociales.

“El inicio del cobro de esta tarifa se definirá en las próximas semanas. Queremos aclarar que el cobro no comenzará el 26 de septiembre”, indicó mediante un comunicado.

En ese sentido, precisó que la tarifa se aplicará solo a pasajeros en conexión internacional como parte de la primera etapa. Es decir, los viajeros que lleguen a Lima desde el exterior y continúen su travesía hacia otro destino internacional serán los únicos que iniciarán con el pago de este monto.

“En esta primera fase no se realizará el cobro a conexiones nacionales. Es decir, un pasajero en que viaje por el Perú, Piura – Lima – Cusco, no va a pagar esta tarifa”, se lee.

Asimismo, LAP precisó que se encuentra en constante comunicación con las aerolíneas para lograr la inclusión de esta tarifa en los boletos.

“Venimos conversando con las aerolíneas para que puedan incluirla en su boleto de viaje, tal como se realiza con los vuelos desde Lima”, añadió.

¿CUÁL SERÍA EL PRECIO DE LA TUUA?

De acuerdo con el comunicado, la nueva Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia sería de US$ 12.67, incluido IGV, durante la primera etapa.

“Estará vigente hasta que, culminado el proceso regulatorio correspondiente, se apruebe la tarifa definitiva”, agregó.

Cabe resaltar que LAP se queda con el 43 % del total recaudado por medio de esta tarifa. El 57 % restante será transferido al Estado peruano con la finalidad de financiar el desarrollo en otros aeropuertos alrededor del país.

