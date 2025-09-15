S/ 26 mil millones de 7.5 millones de afiliados: el impacto de un posible octavo retiro de AFP, según la SBS

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) alertó que un eventual octavo retiro de fondos significaría la salida de aproximadamente S/ 26 320 millones del sistema previsional. La medida impactaría a 7,5 millones de afiliados, quienes podrían quedarse sin fondos suficientes para su jubilación y con su cobertura de salud comprometida.

De acuerdo con el organismo, la propuesta de un nuevo retiro masivo no solo debilitaría el ahorro para la vejez, sino que también tendría un impacto negativo en la economía nacional, la estabilidad financiera y la calificación crediticia del país.

PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS

El panorama se complica porque millones de afiliados podrían quedarse sin fondos suficientes para una jubilación digna. Esto trasladaría al Tesoro Público la responsabilidad de financiar la pensión mínima establecida en la reciente reforma.

Además, la venta apresurada de activos impactaría negativamente en la valorización de la deuda peruana y de los bonos, con consecuencias para la estabilidad macroeconómica.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS MÁS AFECTADOS?

El mayor impacto recaería en afiliados con bajos saldos acumulados y en aquellos próximos a jubilarse, quienes tendrían menos posibilidades de reconstruir su ahorro. También estarían más expuestos los trabajadores que ya realizaron retiros anteriores, al contar con menos recursos para afrontar emergencias futuras.

Un nuevo retiro también debilitaría el mercado de capitales local, al reducir la inversión de las AFP en proyectos públicos y privados. Esto afectaría la generación de empleo y el financiamiento de infraestructura. A mediano plazo, podría incrementarse el costo de financiamiento del país.

El futuro de la propuesta depende del Congreso, que deberá decidir si aprueba el nuevo retiro. Mientras tanto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la SBS reiteran su llamado a evaluar con seriedad las consecuencias y a optar por alternativas sostenibles que protejan tanto a los ciudadanos como a la economía nacional.