Alias ‘Chiki’, pieza clave de la organización criminal de ‘El Monstruo’, fue capturado en Comas

En un exitoso operativo realizado la madrugada de este lunes 18 de agosto, agentes de la Policía Nacional del Perú lograron la captura de Juan Carlos Aguirre Puma, conocido en el mundo delictivo como ‘El Chiki’, considerado el brazo armado de alias ‘El Monstruo’, cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

La intervención se ejecutó en una vivienda de tres pisos ubicada en la avenida Metropolitana, en el distrito de Comas, inmueble que había sido alquilado dos semanas atrás por una mujer vinculada también a la red delictiva.

Durante la operación, los efectivos incautaron una mochila con ocho armas de fuego —incluida una de gran alcance—, municiones y artefactos explosivos, lo que evidenciaría que ‘El Chiki’ estaba a punto de ejecutar un nuevo ataque extorsivo.

Según fuentes policiales, el detenido no registraba antecedentes penales; sin embargo, las investigaciones revelan que habría escalado rápidamente en la estructura criminal de ‘El Monstruo’, convirtiéndose en una pieza clave dentro del ala armada de la organización.

