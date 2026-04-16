Allanan casa de Pedro Spadaro y otros 14 funcionarios por presuntos pagos irregulares a empresa de exalcalde

El Ministerio Público se encuentra allanando la casa del exalcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, por presuntas irregularidades en la adjudicación de órdenes de servicios a favor de su empresa Glamour & Style Salon Spa, la cual también estaría vinculada al actual burgomaestre de la Provincia Constitucional, César Pérez.

La diligencia que se inició desde esta madrugada también incluye además otros 14 inmuebles de funcionarios de la comuna ubicadas en los distritos de San Isidro, Miraflores, Pueblo Libre, San Martín de Porres, Surquillo, entre otros. El exalcalde no se encuentra en su domicilio y solo se hizo presente su abogado.

La Fiscalía abrió una investigación contra Spadaro en agosto del 2025 tras revelarse los cuantiosos pagos que realizó la Municipalidad del Callao a Sindel Spray Palomino —gerenta de la empresa del exalcalde del Callao.

Cabe recordar que el último 23 de marzo, Pedro Spadaro presentó su renuncia irrevocable al cargo de alcalde provincial del Callao con el objetivo de postular como gobernador regional en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026, programadas para octubre.

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