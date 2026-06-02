Karla Tarazona y Christian Domínguez sellan su historia de amor con emotiva boda

¡Llegó el gran día! Christian Domínguez y Karla Tarazona finalmente sellan su historia de amor con una boda que ha generado expectativa y polémica.

Desde temprano, Arriba Mi Gente siguió el minuto a minuto del esperado matrimonio. Mientras Karla compartía detalles de los preparativos en redes sociales, el cantante confesó sentirse ansioso por dar este importante paso.

“Más que nervioso, ansioso”, aseguró Christian antes de la ceremonia, dejando entrever la emoción que vive en esta nueva etapa junto a la conductora.

La pareja, que ha enfrentado críticas y comentarios sobre su relación, decidió hacer oídos sordos y enfocarse en celebrar su amor. Incluso, Tarazona respondió con ironía a quienes dudan de la duración del matrimonio.

Sin embargo, la boda no fue el único tema que llamó la atención. En paralelo, también se habló del romántico viaje de Christian Cueva y Pamela Franco, quienes reaparecieron juntos en Panamá luego de rumores de crisis.

Mientras tanto, todas las miradas están puestas en la esperada unión de Karla y Christian, una relación que, según ambos, hoy apuesta por una nueva oportunidad.

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