Comas: Luis Prieto lucha por su vida tras defender a su hija de brutal ataque de su expareja

Lo que comenzó como una madrugada de terror terminó convirtiéndose en una tragedia familiar en Comas. Luis Prieto Moreno, un padre de 70 años, permanece en estado crítico luego de ser atacado brutalmente a machetazos al intentar salvar a su hija Diana Prieto de la agresión de su expareja.

Según el testimonio de Diana, el sujeto identificado como Michel Alexander Terrazas Cueva irrumpió violentamente en su vivienda alrededor de las 6 de la mañana, presuntamente bajo los efectos del alcohol, y comenzó a golpearla. La víctima asegura que el hombre no aceptaba el fin de la relación y ya contaba con denuncias previas por agresión.

Al escuchar los gritos de auxilio, Luis Prieto acudió a defender a su hija, pero fue atacado sin piedad. “Mi papá cayó al suelo y comenzó a tirarle machetazos en la cabeza”, relató Diana entre lágrimas.

El adulto mayor permanece internado en el Hospital Sabogal con lesiones severas y conectado a un respirador artificial. De acuerdo con la familia, el pronóstico médico es reservado.

El agresor fue capturado y permanece detenido en la Depincri de Comas. Mientras tanto, Diana exige que no sea liberado. “Mi papá dio la vida por mí. Solo quiero justicia”, expresó.

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