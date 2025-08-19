Allanan segundo búnker de “El Monstruo” y capturan a su armero “Piraña”

Este martes 19 de agosto, la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un nuevo golpe contra la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, liderada por alias “El Monstruo”.

En una operación en el distrito de Carabayllo, agentes allanaron un segundo búnker y detuvieron a Paolo Jhosimar Ramírez Bernal (21), alias ‘Piraña’, presunto armero de la banda.

Según fuentes policiales, el joven era el encargado de guardar y distribuir armas de uso militar que abastecían a la peligrosa organización.

Dentro del inmueble, una casa de dos pisos ubicada en una zona de difícil acceso, se hallaron más de 30 municiones, tres explosivos y un arsenal oculto en costales.

Entre el armamento incautado figuran armas de guerra sofisticadas, similares a las que utilizan las Fuerzas Armadas.

