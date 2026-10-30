Ancón I refuerza controles para impedir ingreso de celulares y chips a sus instalaciones

El penal Ancón I puso en funcionamiento un nuevo módulo de control de acceso que busca impedir el ingreso de objetos prohibidos y reforzar la seguridad dentro del establecimiento penitenciario.

El sistema cuenta con tecnología para detectar metales, celulares, chips y otros artículos ocultos, mediante un arco detector de metales, un equipo de inspección corporal por ondas milimétricas y un escáner de rayos X para revisar paquetes y pertenencias.

¿A QUIÉNES SE APLICARÁ EL CONTROL?

La inspección comprende a los familiares y visitantes de los internos, trabajadores del INPE, funcionarios, autoridades y personas privadas de libertad trasladadas desde otros penales. Además, la Marina de Guerra estará a cargo del funcionamiento y la custodia permanente del módulo, las 24 horas del día.

Esta implementación forma parte de las medidas de seguridad adoptadas en cinco establecimientos penitenciarios declarados en emergencia. Es el segundo módulo de este tipo instalado en el país, después del implementado en el penal El Milagro, en Trujillo.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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