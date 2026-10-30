Mincetur publica guía para hospedajes ante visita del papa León XIV al Perú

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) publicó una guía con recomendaciones para que los establecimientos de hospedaje refuercen sus medidas de seguridad y atención ante la próxima visita del papa León XIV al Perú y la llegada de más visitantes y peregrinos.

¿QUÉ RECOMENDACIONES INCLUYE?

El documento está dirigido principalmente a hospedajes pequeños, familiares e independientes. Incluye pautas para organizar reservas, informar sobre tarifas, prevenir fraudes en pagos, revisar instalaciones y coordinar la atención de grupos.

Asimismo, brinda recomendaciones para responder ante emergencias, atender consultas y reclamos, y prevenir delitos como la trata de personas y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

La guía también reúne contactos de orientación y denuncia, como IPERÚ, la Línea 1818, la Línea 100 y el Chat 100. El Mincetur invitó a propietarios, administradores y trabajadores de hospedajes a revisar este material preventivo, que no reemplaza las normas vigentes ni los planes de seguridad de cada establecimiento.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

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