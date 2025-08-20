Ancón: una persona muerta y otra herida tras derrumbe de vivienda

Un trágico accidente se registró en el asentamiento humano Los Rosales, en el distrito de Ancón, donde el derrumbe de una vivienda dejó como saldo un hombre fallecido y otro herido.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima identificada como Vicente Aguirre, maestro de obras, se encontraba realizando trabajos de reforzamiento en una vivienda vecina cuando ocurrió el colapso. La casa, ubicada en un nivel superior, cedió de manera repentina y cayó sobre él.

“Mi tío estaba reforzando la pared de la vecina. Desde hace una semana estaban en esas labores y, de pronto, se escuchó un fuerte estruendo. Cuando corrimos a ver, ya estaba atrapado. Sus hijos, que también trabajaban en el lugar, lograron saltar y salvarse”, relató un familiar.

Los propios vecinos fueron quienes intentaron socorrer a las víctimas, pues los bomberos demoraron en llegar hasta la zona del siniestro.

