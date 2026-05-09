Yo Soy GRANDES BATALLAS: La salsa se apoderó del escenario con Andy Montañez y Eddie Santiago

La salsa tomó el escenario con el enfrentamiento entre Eddie Santiago y el consagrado Andy Montañez. Tras las presentaciones, el jurado decidió que Andy continúe en competencia luego de imponerse en el duelo.

El retador, Juan Bogangel como Eddie Santiago, interpretó una canción del ícono de la salsa sensual, aunque recibió observaciones por parte del jurado. “Le ha faltado proyección… Eddie Santiago tiene unos agudos muy potentes”, comentaron, señalando además problemas de afinación y falta de picardía en la interpretación.

“Parecía mecánica la manera de cantar y eso en la salsa es un gran pecado”, añadieron, aunque destacaron que los agudos fueron los momentos más cercanos al personaje.

Por otro lado, el consagrado Andy Montañez logró conectar con el público con una presentación llena de sabor. “Pusiste a bailar a todo el mundo”, señalaron, resaltando además su manejo de los tiempos y la seguridad sobre el escenario.

El jurado incluso aseguró que fue su mejor noche en la competencia. “Te he visto gozando, disfrutando… considero que ha sido tu mejor presentación”, afirmaron antes de revelar la pizarra final a favor de Andy Montañez.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!