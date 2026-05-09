Yo Soy GRANDES BATALLAS: DJ Bobo llegó con ritmo dance para desafiar a Gilberto Santa Rosa

La tercera batalla de la noche enfrentó a DJ Bobo contra el consagrado Gilberto Santa Rosa en un duelo de estilos totalmente distintos. El retador sorprendió al elegir al salsero para protagonizar una batalla entre electrónica y salsa romántica.

Antes de iniciar el enfrentamiento, DJ Bobo explicó su decisión. “Para poder bailar al público, yo creo que vamos a ir con la salsa”, comentó antes de confirmar que retaría a Gilberto Santa Rosa.

La batalla destacó por el contraste entre ambos estilos musicales, llevando al escenario una mezcla de ritmos que hizo reaccionar a la audiencia desde el inicio. Tras finalizar su presentación, Gilberto Santa Rosa agradeció al público con un efusivo “Gracias, Lima”, cerrando así uno de los enfrentamientos más particulares de la jornada.

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