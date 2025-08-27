“Antología: 47 años de arte”, una exposición del artista arequipeño Darwin Chávez

Con más de 80 obras en acuarela y acrílico, el artista peruano Darwin Chávez Paz presenta “Antología: 47 años de arte”, una exposición que recorre su trayectoria artística. La muestra estará abierta al público hasta el 11 de septiembre en la Sala Nasca, sede central del Ministerio de Cultura.

El recorrido propone a los visitantes un encuentro con los colores, formas y símbolos que Chávez incorpora en su arte, fomentando identidad, orgullo cultural y reflexión compartida.

MÁS DE 40 EXPOSICIONES POR EL MUNDO

El talentoso Darwin Chávez inició su camino artístico con la acuarela. Posteriormente, impulsado por su pasión, se perfeccionó en óleo y acrílico, explorando dimensiones que invitan al espectador a un juego visual y mental.

“He realizado cerca de 40 exposiciones individuales en muchos viajes, pero comencé bastante joven en la congregación salesiana y luego decidí entrar a Bellas Artes, mi vocación era el arte, y hasta ahora me dedico a estar pintando”, comentó para Latina Noticias.

Desde la década de 1990 ha recorrido diversas regiones del Perú, así como distintos países: visitó España, Suecia, Estados Unidos y Chile, en este último expuso en una sala de Viña del Mar, con un extraordinaria maqueta de obras.

OBRA “LOS NIÑOS EN LOS BASURALES”

Inspirado por retratar no solo la naturaleza y lugares turísticos del mundo, decidió ampliar su visión y plasmar casos de la vida real. El que más recuerda es: “Los niños en los basurales”.

“Esa obra es muy especial porque pinté a los niños, a los ancianos, a las madres buscando un sustento en medio de lo que otras personas desechan”, precisó.

“El tema marino lo he pintado en todos los sitios que he ido, especialmente en los veranos que tengo jornadas de pesca y de pintura en el mar. También he expuesto en lugares de playa como en Asia, el balneario de Mejía en Arequipa y otros lugares”, añadió.

EXPOSICIÓN VA HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE

En esta exposición “la idea es mostrar distintas obras en diferentes épocas, que miden 2 metros x 1.50 cm”. La muestra puede visitarse de martes a domingo, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Será Edwin Chávez quien los recibirá con los brazos abiertos.

Maravillado por el surgimiento de nuevos artistas, les aconseja mantener la libertad en su arte, sin perder nunca la esencia de su identidad.

“Les aconsejo que se expresen de una manera propia, que traten de encontrar sus propios caminos, su propia identidad, su cultura. Para mí, mi gran teatro es la naturaleza”, comentó Chávez.