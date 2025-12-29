Aplicarán multas: Chorrillos prohíbe campamentos y fogatas en todas sus playas en Año Nuevo

La Municipalidad de Chorrillos anunció una serie de restricciones por Año Nuevo, entre ellas la prohibición de acampar y realizar fogatas en todas las playas de este distrito. Esta medida obedece al alto índice de contaminación registrado años anteriores donde la gran acumulación de basura impide que los bañistas disfruten de la arena y el mar.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, explicó que se desplegará personal de instalación que evitará la instalación de campamentos durante el 31 de diciembre y 1 de enero. Además, advirtió que se impondrá una multa de S/ 2 800 soles a aquellos que se nieguen a acatar esta medida.

El municipio de Chorrillos también anunció que está prohibido el ingreso de personas con comida y bebidas alcohólicas, esto para mantener la limpieza en los balnearios y evitar conductas de riesgo por el consumo de alcohol.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7