Apuñalan cinco veces a menor de 14 años para robarle su celular en Villa El Salvador

Un menor de 14 años lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, luego de recibir cinco puñaladas en la espalda por parte de desconocidos que le quitaron su celular.

El ataque perforó el 15% de uno de sus pulmones y le provocó una considerable pérdida de sangre.

El hecho ocurrió cuando el adolescente se dirigía a su academia de fútbol. Según relató su madre, en el trayecto fue interceptado por un grupo de jóvenes que consumían alcohol y drogas.

“Mi hijo, en lo poco consciente que ha estado, contó que lo llamaron a un grupo. Allí lo atacan y en el video se ve cuando él va detrás de su celular”, dijo la madre ante nuestras cámaras.

La familia indicó que el pronóstico médico es reservado y que esperan un diagnóstico para determinar si el menor será sometido a una cirugía. “Pido justicia. Quiero que me brinden las cámaras del grupo 13; no se ve dónde lo acuchillan. Que la Municipalidad de Villa El Salvador nos apoye”, exigió el padre.

