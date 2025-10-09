Armonía 10 lanza contundente mensaje tras ataque armado contra Agua Marina durante concierto

La noche del miércoles 8 de octubre la delincuencia nuevamente apuntó contra los artistas peruanos. La agrupación de cumbia Agua Marina fue víctima de un atentado con arma de largo alcance mientras daba un concierto en Chorrillos. A los pocos minutos, se dieron a conocer videos de lo ocurrido y el grupo Armonía 10 se pronunció por lo ocurrido a través de sus redes sociales.

En su mensaje, Armonía 10 señaló: “Hacemos un llamado a las máximas autoridades, basta de la delincuencia, basta de la indolencia, de la indiferencia. El Perú se desangra. Nuestra solidaridad con nuestros hermanos de Agua Marina, estamos orando por todos ustedes y sus heridos. ¡Que no se derrame más sangre inocente!”.

Los integrantes de la banda acompañaron la publicación con una imagen en donde se lee: “¡Basta ya! Nos solidarizamos con nuestros amigos de Agua Marina y con todo el Perú. Esto no puede seguir así, queremos trabajar tranquilos. La delincuencia debe parar, el Perú quiere paz”.

Hasta el momento, se sabe que el concierto de Agua Marina se venía desarrollando en el Círculo Militar de Chorrillos. De pronto, se escuchó una ráfaga de disparos que llevó a que los músicos y asistentes en general corrieran para ponerse a buen recaudo.

Posteriormente, la Policía Nacional del Perú confirmó que cuatro personas resultaron heridas: dos hermanos Quiroga Querevalú, un sonidista y el baterista de la agrupación. De ellos, quien se encuentra grave es Lucho Quiroga, quien recibió un impacto de bala en el tórax.

Cabe recordar que Armonía 10 también fue víctima de la ola delincuencial que azota al país. En marzo de este año, cuando la banda iba a bordo de su bus, rumbo a un concierto, resultó herido de bala su cantante Paul Flores ‘Russo’, quien finalmente perdió la vida.

