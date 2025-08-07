Asaltan a madre que iba con su bebé en calle de San Martín de Porres

La delincuencia no da tregua en San Martín de Porres. Dos sujetos a bordo de una motocicleta asaltaron a plena luz del día a una madre que caminaba con su bebé en un coche, en la Asociación de Vivienda Universo. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.

El hecho ocurrió en la calle Los Laureles, cuando los delincuentes se desplazaban a baja velocidad y divisaron a dos mujeres. Uno de ellos, con gorra roja, amenazó a ambas y despojó de sus pertenencias a la madre que llevaba a su hijo en el coche, sin mostrar el menor reparo.

Las imágenes muestran cómo los delincuentes actúan con total impunidad, lo que ha generado alarma en los vecinos.

ZONA AZOTADA POR CONSTANTES ROBOS

Vecinos de la zona aseguran que este tipo de asaltos no son aislados. Denuncian que los robos a mano armada, hurtos de autopartes y asaltos a viviendas se han vuelto frecuentes.

Otra cámara de seguridad captó días atrás a dos sujetos abriendo el capó de un vehículo estacionado en la misma calle. En cuestión de minutos, sustrajeron la computadora y la batería del automóvil.

Ante el incremento de delitos, los vecinos exigen acciones inmediatas por parte de la Comisaría Sol de Oro y la Municipalidad de San Martín de Porres. Piden mayor patrullaje en la zona para evitar que estos hechos deriven en tragedias mayores.

VIDEO RECOMENDADO