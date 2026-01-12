Asesinato de estudiante de enfermería en cevichería: ¿el verdadero blanco era otro?

El pasado domingo 4 de enero, un violento atentado en una cevichería de Chaclacayo dejó un saldo de dos fallecidos y un herido. Aunque los disparos alcanzaron a tres personas, las investigaciones sugieren que el objetivo del sicario era un hombre con antecedentes penales, quien sobrevivió a la ráfaga de proyectiles.

Débora Capcha Vigilio, de 21 años, combinaba su labor como manicurista con sus estudios técnicos de Enfermería para costear su sueño de ser licenciada. La joven, madre de una niña de 4 años que ahora queda en la orfandad, era la cuarta de seis hermanos de una familia humilde. Su vida terminó abruptamente mientras departía en un local de comida.

LOS DETALLES DEL ATENTADO EN “LA TABERNA DEL TÍO SANTA”

El ataque ocurrió en el establecimiento conocido como ‘La Taberna del Tío Santa’. Según testigos, un delincuente armado ingresó al recinto y disparó de forma indiscriminada.

En medio del caos, el cuerpo de Débora terminó protegiendo a Héctor Julián Salcedo Aguirre, conocido como alias “Bala”. Este sujeto de 32 años cuenta con un extenso historial delictivo, incluyendo denuncias recientes por usurpación de terrenos en junio y noviembre del año pasado.

Pese a ser el presunto blanco del ataque, Salcedo Aguirre sobrevivió. Una denuncia grave por parte de los deudos de la estudiante señala que las pertenencias de Débora no fueron entregadas; por el contrario, alias “Bala” fue captado subiendo a la ambulancia portando la cartera de la víctima.

INSEGURIDAD CIUDADANA EN CHACLACAYO

Este doble homicidio, sumado al reciente asesinato del transportista César Robles López, ha desatado el temor en Chaclacayo. Los residentes se movilizaron por las calles para exigir mayor presencia policial y medidas concretas contra la ola de criminalidad que azota la zona.

La Policía Nacional ya inició las pericias correspondientes para identificar a los autores materiales e intelectuales de este ataque demencial que enluta a una familia peruana.

