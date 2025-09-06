Balean bus de la agrupación musical Son del Duke

Ni los artistas se libran de la inseguridad. El bus del popular grupo musical Son del Duke fue atacado a balazos este sábado 6 de septiembre en San Martín de Porres. A través de sus redes sociales, la orquesta peruana informó el en un comunicado oficial.

De acuerdo con el documento, el vehículo que transporta a los integrantes de la agrupación recibió múltiples disparos, poniendo en riesgo la seguridad de los músicos y su equipo.

El hecho ha generado preocupación entre los fanáticos, quienes se volcaron a las redes sociales para expresar mensajes de apoyo a la orquesta.

Además, la agrupación anunció que tomará medidas drásticas para garantizar la seguridad de sus integrantes en sus próximas presentaciones.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Patricia Barreto aquí: