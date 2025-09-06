Temas
Dina Boluarte
Fútbol peruano
Perú Decide 2026
Lima

Balean bus de la agrupación musical Son del Duke

Lima
Balean bus de la agrupación musical Son del Duke
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Ni los artistas se libran de la inseguridad. El bus del popular grupo musical Son del Duke fue atacado a balazos este sábado 6 de septiembre en San Martín de Porres. A través de sus redes sociales, la orquesta peruana informó el en un comunicado oficial.

De acuerdo con el documento, el vehículo que transporta a los integrantes de la agrupación recibió múltiples disparos, poniendo en riesgo la seguridad de los músicos y su equipo.

El hecho ha generado preocupación entre los fanáticos, quienes se volcaron a las redes sociales para expresar mensajes de apoyo a la orquesta.

Además, la agrupación anunció que tomará medidas drásticas para garantizar la seguridad de sus integrantes en sus próximas presentaciones.

