Atacan con granada a cúster en cruce de avenidas Canta Callao e Izaguirre

La noche de este viernes, una cúster de la empresa José Gálvez, que cubre la ruta Oquendo – Metro, fue atacada con una granada por extorsionadores en el cruce de las avenidas Canta Callao e Izaguirre, en San Martín de Porres.

El ataque se dio por la parte del copiloto. Según testigos, una persona que viajaba como pasajero habría dejado la granada en ese lugar que es utilizado como paradero por las unidades de la mencionada empresa de transportes.

El estallido dejó al chofer herido, el cual fue trasladado al hospital más cercano, y parte del copiloto de la cúster, de placa U1D779, completamente dañada.

Cabe destacar que no es el primer ataque contra las cústers de esa empresa José Gálvez. Por ejemplo, el pasado 26 de julio dos unidades fueron atacadas con disparos de bala en el mismo lugar.

