Atentado en Villa El Salvador: Mujer muere en ataque a balazos y yerno de alcalde queda herido

Una mujer perdió la vida en un violento ataque de sicarios que se produjo en Villa El Salvador este miércoles 21 de enero. Todo hace apuntar a que el blanco del atentado fue Gian Carlos Genaro Fierro, yerno del actual alcalde del Rímac, quien se encontraba junto a una acompañante en una camioneta al momento de la balacera.

El incidente ocurrió pasadas las 11:00 a. m. en el cruce de las avenidas El Sol y Pastor Sevilla. Mientras las víctimas se encontraban en un grifo de la zona, dos sujetos a bordo de una moto lineal abrieron fuego directamente contra el vehículo.

La peligrosidad del ataque fue extrema, no solo por la ráfaga de disparos en una estación de combustible, sino por la proximidad de un paradero de transporte público y un parque infantil que, a esa hora, se encontraba concurrido.

Tras el ataque, ambas víctimas fueron trasladadas de emergencia al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Poco después de ingresar al nosocomio, los médicos confirmaron el fallecimiento de Dani Sánchez Almeida, ciudadana de nacionalidad venezolana.

En tanto, Genaro Fierro, conductor y yerno del burgomaestre rimense, resultó herido de bala. Fue sometido a una intervención quirúrgica y su estado de salud se mantiene bajo pronóstico reservado.

