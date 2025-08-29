Santa Rosa de Lima: Conoce las rutas para llegar al ‘Pozo de los Deseos’ este sábado

Este 30 de agosto, miles de fieles visitarán el Santuario de Santa Rosa de Lima a fin de poder depositar sus cartas en el famoso ‘Pozo de los Deseos’. Es por ello que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) brindó una guía para que los usuarios conozcan cuáles son los servicios de transporte público que deben tomar para visitar el recinto, ubicado en la primera cuadra de la avenida Tacna.

Para quienes hagan uso del servicio del Metropolitano, desde el norte o el sur de Lima, podrán utilizar los servicios regulares A y C, que tienen parada en la estación Tacna, situada a pocos metros del centro religioso.

El corredor Azul desviará su recorrido por las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, entre otras, y contará con paraderos temporales en la plaza Dos de Mayo y en la intersección de las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola.

En tanto, la ruta 412 del corredor Morado, que proviene de San Juan de Lurigancho, llegará solo hasta el paradero Pizarro, y los usuarios deberán caminar algunas cuadras.

Los fieles que acudan en transporte convencional por la vía Evitamiento, podrán descender en el paradero Rayito de Sol. Quienes se trasladen por el jirón Virú podrán bajar en el paradero Salitral (altura de la avenida Tacna), y quienes provengan de la avenida Pizarro podrán descender en el paradero del mismo nombre.

Los servicios de transporte público del Sistema Integrado de Transporte, como el Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, operarán en sus horarios habituales durante este día feriado.