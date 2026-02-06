ATU evalúa la ampliación del Corredor Morado: aquí todos los detalles

El presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, informó que se evalúa ampliar la ruta del Corredor Morado desde la zona de Bayóvar, en San Juan de Lurigancho, hasta El Portón, en la entrada de Jicamarca.

Actualmente, el Corredor Morado tiene en funcionamiento la ruta SE-09, que va desde la estación Bayóvar (Línea 1) en San Juan de Lurigancho hasta el distrito de San Isidro. Esta ruta tiene 32 paraderos de ida y 34 de regreso cubriendo avenidas importantes como Fernando Wiesse, Próceres de la Independencia, 9 de Octubre, Abancay, Manco Cápac, México, Prolongación Iquitos y Paseo de la República.

La distancia entre la estación Bayóvar y la entrada a Jicamarca, considerando la ruta por la avenida Central, es de 3.9 kilómetros, trayecto que se recorre en aproximadamente 13 minutos en taxi. En tanto, si se utiliza el transporte público, el recorrido se realiza por la avenida Wiesse, lo que incrementa el tiempo de viaje hasta cerca de 17 minutos.

Bajo este contexto, David Hernández señaló, en diálogo con Andina, que según vayan culminando las obras de mejoramiento en la zona de San Juan de Lurigancho se “podrá implementar un corredor morado que funcionará con puerta izquierda desde Bayóvar hasta la zona del Portón en Jicamarca“.

La fecha para el inicio de la ampliación de la ruta del Corredor Morado dependerá de la culminación de las obras viales que actualmente ejecuta la Municipalidad de Lima en la zona. Conforme éstas concluyan, la implementación del servicio se realizará de manera progresiva.

