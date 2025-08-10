ATU reabre carriles de la avenida Paseo Colón tras avances de obras de la Línea 2 del Metro de Lima

Este domingo, 10 de agosto, se reabrió la avenida 9 de Diciembre, ex Paseo Colón, luego de permanecer cerrada por más de un año por las obras del Metro de Lima.

La reapertura de la transcurrida avenida será exclusivamente para los buses de la ruta 404 del corredor morado, desde el jirón Washington hasta la plaza Miguel Grau. Cabe mencionar que, los otros buses y vehículos particulares seguirán circulando por la avenida 28 de Julio.

📣 #ATENCIÓN | Desde hoy, domingo 10 de agosto, la #ATU habilita dos carriles exclusivos para el corredor Morado entre Plaza Grau y jirón Washington para agilizar tus viajes, como parte del plan de desvío por las obras de la estación Central de la Línea 2 del Metro de Lima. pic.twitter.com/jm1YfUol1F — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 10, 2025

DOS NUEVOS PARADEROS

Asimismo, entrará en funcionamiento dos nuevo paraderos a la altura de la Plaza Grau y el conocido Parque de La Exposición, en dirección a San Juan de Lurigancho.

“Se han aperturado 200 metros en la avenida 9 de Diciembre. En ese tramo se han habilitado dos paraderos para los buses morados. El primero en el Parque de la Exposición, y el otro a la altura de la Plaza Bolognesi“, dijo Alejandro Vicuña para Latina Noticias.

La disposición favorece a unos 20 mil pasajeros que a diario utilizan el corredor Morado para desplazarse entre San Juan de Lurigancho y Magdalena, en ambos sentidos. Con la habilitación de dos carriles exclusivos en el Paseo Colón, podrán reducir su tiempo de viaje en hasta 10 minutos.

“Las personas que vienen por Magdalena van a venir de manera directa, ya no van a pasar por 28 de Julio; sino por la avenida 9 de Diciembre para luego empalmar con Grau en dirección a Abancay”, añadió Vicuña.

“LA OBRA DEL METRO VA UN 47%”

Según la ATU, el acceso total a esta transitada avenida se restablecerá de manera progresiva conforme avancen las obras de la Línea 2 del Metro.

“Paulatinamente se va liberando esta vía. La obra del Metro va un 47%, todavía tenemos un tiempo adicional, por ahora no se habilitará”, mencionó Vicuña.

Esta reapertura, ligada a los trabajos en la Estación Central, permitirá en el futuro su conexión con el Metropolitano, consolidándola como un importante nodo de transporte.

VIDEO RECOMENDADO