ATU sobre accidente de bus del Metropolitano: 46 usuarios resultaron afectados

Tras el accidente de un bus del Metropolitano ocurrido la mañana de este lunes a la altura de la Estación México, cuando la unidad terminó chocando contra la base de un puente ubicado en la Vía Expresa, a la altura de la estación México, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) compartió a través de su cuenta de X el reporte oficial de usuarios afectados.

📢 #ATUInforma | La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa a la opinión pública que, a consecuencia del accidente de tránsito ocurrido esta mañana a la altura de la estación México del Metropolitano, se han registrado un total de 46 usuarios afectados. pic.twitter.com/vjMgVbrFnv — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) January 26, 2026

En el comunicado oficial, señaló que fueron 46 los usuarios afectados tras el fuerte impacto, los cuales fueron trasladados a las clínicas Ricardo Palma, Javier Prado e Internacional. Mientras que algunos pasajeros fueron atendidos en los hospitales Casimiro Ulloa y Arzobispo Loayza, donde vienen recibiendo atención médica tras la activación del SOAT del concesionario. Del total de usuarios afectados, 10 ya han sido dados de alta por el personal médico.

Finalmente, se menciona que los familiares de los usuarios afectados, ya tienen a su disposición los números telefónicos respectivos para conseguir información sobre el establecimiento de salud al cual fueron trasladados.

¿Qué pasó con un bus del Metropolitano?

Uno de los buses del Metropolitano impactó frontalmente contra la base de puente ubicado en avenida México, en la Vía Expresa. Hasta el momento se han reportado más de once heridos.

Personal de Bomberos y Samu llegaron hasta el lugar donde se produjo el accidente vehícular para rescatar a las víctimas que resultaron con heridas, entre ellos el chofer de la unidad.