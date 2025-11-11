ATU suspende temporalmente el servicio de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó este martes 11 de noviembre la suspensión temporal del servicio de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, debido a “motivos de fuerza mayor”.

“El concesionario realiza las acciones necesarias para restablecer la operación a la brevedad posible. Agradecemos su comprensión”, se lee en su comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

📢 #ATUInforma | Por motivos de fuerza mayor, el servicio de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao se encuentra suspendido temporalmente.



El concesionario realiza las acciones necesarias para restablecer la operación a la brevedad posible. Agradecemos su comprensión. pic.twitter.com/d81uhpUydO — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 11, 2025

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao es uno de los proyectos de transporte más importantes del país, y busca mejorar la movilidad urbana con un sistema subterráneo moderno y automatizado.

Actualmente, la primera etapa operativa comprende las estaciones entre Evitamiento y Mercado Santa Anita. Con esta suspensión, se interrumpe temporalmente el funcionamiento del primer tramo del Metro subterráneo de Lima.

