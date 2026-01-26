Autopista Ramiro Prialé entra en su fase final: ¿cuándo se abrirá la vía?

La ampliación y construcción de los últimos tres kilómetros de la autopista Ramiro Prialé se encuentra en la recta final. Esta obra permitirá integrar de forma más eficiente cuatro distritos de Lima este y ofrecerá una vía alterna a la saturada Carretera Central, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la fluidez vehicular.

Los trabajos, ejecutados por la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), incluyen el mejoramiento integral de una vía de alto tránsito con dos carriles por sentido. Con ello, ya se cuenta con un corredor continuo que une la Vía de Evitamiento con Lurigancho-Chosica. La circulación será aún más eficiente cuando entre en funcionamiento total el bypass Las Torres, actualmente en etapa de preoperación.

La ampliación de este tramo final concreta la conexión directa a lo largo de la nueva autopista, una infraestructura esperada por más de 40 años. Esta intervención da continuidad a los cuatro kilómetros habilitados en junio de 2025 y beneficiará a más de dos millones de habitantes de Lima este, reforzando además la seguridad vial.

¿CUÁNDO SE HABILITARÁ COMPLETAMENTE LA VÍA?

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), anunció que en los próximos días se abrirá el tránsito en toda la vía, asegurando condiciones adecuadas de circulación. Los nuevos tres kilómetros abarcan desde la calle Lateral Pesca hasta el puente Los Girasoles, en Huampaní. La obra favorecerá a vecinos de Lurigancho-Chosica, Ate, Chaclacayo y sectores como Carapongo y Ñaña.

DETALLES DE LA OBRA

Durante la ejecución se retiraron más de 22 mil metros cúbicos de material inservible y se colocaron más de 6 mil metros cúbicos de carpeta asfáltica en ambos carriles, sobre una plataforma vial de 9,2 metros de ancho.

Asimismo, se instalaron 12 kilómetros de guardavías, 48 señales verticales y señalización horizontal con demarcación de ejes y símbolos de reducción de velocidad. También se construyeron 10 sifones y un pase de agua para garantizar un drenaje adecuado y proteger la vía ante lluvias.

Aunque los trabajos principales culminan entre Lateral Pesca y Los Girasoles, el proyecto contempla extender la vía medio kilómetro adicional hasta el puente Morón, actualmente en proceso de rehabilitación por la MML, lo que permitirá una conexión aún más rápida y segura.

