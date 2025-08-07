Barbero dispara a delincuente tras intento de asalto: víctima es amenazada por familia de criminal

En Villa El Salvador, un delincuente armado terminó herido de bala tras intentar asaltar una barbería y enfrentarse al encargado del establecimiento. Pese a haber actuado en defensa propia, el barbero fue detenido por las autoridades.

Según se pudo conocer, el hampón ingresó al local con la intención de robar celulares, dinero en efectivo y pertenencias de los clientes. Sin embargo, el barbero, al percatarse del peligro, decidió enfrentar al delincuente.

Tras un breve forcejeo, logró arrebatarle el arma y, en defensa propia, disparó al asaltante. Posterior a ello, el atacante cayó al pavimento y fue retenido por comerciantes de la zona hasta la llegada de la Policía.

Pese a su acto de defensa, el barbero fue detenido y trasladado a la comisaría de Pachacámac, donde permaneció al menos 12 horas. Según se informó, fue liberado alrededor de las 4 a. m. de este jueves 7 de agosto tras rendir su manifestación.

Lo más preocupante del caso es que, tras la denuncia, el barbero y la dueña del local comenzaron a recibir amenazas. Mientras tanto, el delincuente permanece internado en el Hospital de Villa El Salvador, bajo custodia policial.

