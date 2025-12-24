Barrio Chino: Usuarios esperan hasta cuatro horas para comprar cerdo y pato asado

Mientras miles de familias ultiman detalles para recibir la Navidad, un gran número de personas quiso liberarse del estrés y optó por comprar la cena navideña en el Barrio Chino, en el Centro de Lima.

Los usuarios hicieron impresionantes colas durante más de cuatro horas para comprar lomito de cerdo dulce y salado, costilla, gallina y pato asado además de pollo al sillao. En el caso del chancho asado, el kilo supera los 100 soles.

De esta manera, los jefes del hogar solo se encargan de trozar la carne, servirla en la mesa y disfrutarla junto a sus seres queridos.

