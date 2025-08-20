Beca 18: estos son los documentos que debes tramitar para postular

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció que en setiembre de 2025 se abrirá la convocatoria 2026 del concurso Beca 18, dirigido a jóvenes talentos de todo el país que buscan estudiar una carrera profesional en universidades, institutos o escuelas superiores, públicas o privadas, con todos los gastos cubiertos por el Estado.

Beca 18 ofrece beneficios como matrícula, pensión de estudios, alimentación, alojamiento, movilidad local, nivelación académica, así como la cobertura de exámenes de admisión y titulación.

El concurso está orientado a escolares de quinto de secundaria y egresados de colegios con alto rendimiento académico, en diversas condiciones socioeconómicas y de procedencia.

EN TOTAL SON 10 MODALIDADES DE ACCESO:

Ordinari a (para jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema)

a (para jóvenes en situación de pobreza y pobreza extrema) VRAEM (residentes en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro)

(residentes en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) Huallaga (residentes en esta zona de San Martín)

(residentes en esta zona de San Martín) Protección (para adolescentes que crecieron bajo protección estatal)

(para adolescentes que crecieron bajo protección estatal) Fuerzas Armadas (para licenciados del Servicio Militar Voluntario)

(para licenciados del Servicio Militar Voluntario) Repared (para víctimas o descendientes de la violencia ocurrida en 1980-2000)

(para víctimas o descendientes de la violencia ocurrida en 1980-2000) Educación Intercultural Bilingüe (EIB)

Comunidad Nativa Amazónica

Población Afroperuana.

Hijos de Docentes (para hijos de maestros de la Carrera Pública Magisterial)

DOCUMENTOS GENERALES OBLIGATORIOS

Para todas las modalidades se debe presentar al menos uno de los siguientes:

Certificado Oficial de Estudios digital (disponible en certificado.minedu.gob.pe)

Certificado Oficial de Estudios físico escaneado

Constancia de Logros de Aprendizaje (solicítalo en constancia.minedu.gob.pe/request)

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS SEGÚN MODALIDAD

Ordinaria: constancia de clasificación socioeconómica en pobreza o pobreza extrema (consulta en Sisfoh)

constancia de clasificación socioeconómica en pobreza o pobreza extrema (consulta en Sisfoh) VRAEM y Huallaga: código modular del colegio en el que estudiaste los últimos años

código modular del colegio en el que estudiaste los últimos años Protección: resolución del MIMP o juzgado de familia que acredite situación de desprotección familiar vigente

resolución del MIMP o juzgado de familia que acredite situación de desprotección familiar vigente Comunidad Nativa Amazónica: constancia de pertenencia a una comunidad indígena amazónica, firmada por el apu o jefe comunal

constancia de pertenencia a una comunidad indígena amazónica, firmada por el apu o jefe comunal Población Afroperuana: constancia de pertenencia emitida por una organización afroperuana registrada en el Ministerio de Cultura

constancia de pertenencia emitida por una organización afroperuana registrada en el Ministerio de Cultura Fuerzas Armadas: libreta o constancia de servicio militar voluntario (mínimo 12 meses)

libreta o constancia de servicio militar voluntario (mínimo 12 meses) Repared: inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) o en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación (Rebred)

inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV) o en el Registro Especial de Beneficiarios de Reparaciones en Educación (Rebred) Educación Intercultural Bilingüe (EIB): declaración jurada de dominio de una lengua originaria

declaración jurada de dominio de una lengua originaria Hijos de Docentes: verificación en la base de datos del Minedu de que el padre o madre pertenece a la Carrera Pública Magisterial

La institución exhorta a los postulantes a gestionar sus documentos con anticipación, ya que algunos requieren trámites en línea o la certificación de entidades estatales.

