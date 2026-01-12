Bodeguero y abuelita piden justicia tras ser detenidos como parte de banda criminal

Dos familias denuncian la injusta detención de dos adultos mayores como parte de una banda criminal dedicada al robo de autos y extorsión, a la que bautizaron como ‘Las hienas de San Miguel’. Se trata de un bodeguero, Juan Huamaní Miraya, que tiene un agente de banco en su tienda como parte de su negocio y el de una mujer mayor, Aurora Ortega, que recibió un depósito de dinero.

Las familias de ambas personas aseguran que ellos son inocentes y que no existen elementos de convicción suficientes para mantenerlos presos. A ambos les han dado nueve meses de prisión preventiva y la Policía insiste en que forman parte de la mencionada banda.

Y es que, de acuerdo a ley, una organización criminal debe estar conformada por tres integrantes como mínimo. En este caso, hay dos implicados, dos sujetos prontuariados: César Garycochea Villar y Héctor Rosello Moreno.

Es así que, todo hace indicar, que don Juan y doña Aurora fueron implicados para que los otros dos sujetos puedan ser procesados bajo la figura de banda criminal. Hoy sus familiares muestran todas las pruebas sobre su inocencia.

