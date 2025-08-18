Bus de “La Roma” chocó contra muro de estación Santa Rosa del Metro de Lima: hay nueve heridos en SJL

Un grave accidente se registró la mañana de este lunes en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), luego de que un bus de la empresa Consorcio Roma Internacional S.A., conocida como “La Roma”, impactara contra el muro de la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima.

De acuerdo con información de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el hecho ocurrió entre las 7:00 y 8:00 a.m., dejando como saldo nueve personas heridas, entre ellas el conductor de la unidad, quienes fueron trasladados de inmediato a la clínica San Juan Bautista para recibir atención médica.

🚨 Esta mañana, un vehículo de transporte público de placa D6V-873 colisionó contra la estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima, en San Juan de Lurigancho. Nueve pasajeros resultaron heridos con contusiones y fueron trasladados a la clínica San Juan Bautista. pic.twitter.com/GQbgGMHu45 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 18, 2025

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la gravedad del choque: la parte frontal del bus, de placa D6V-873, quedó completamente destrozada, en especial la cabina del conductor, que terminó prácticamente destruida por el fuerte impacto.

