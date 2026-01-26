Bus del Metropolitano se estrelló contra base del puente en la av. México

Uno de los buses del Metropolitano impactó frontalmente contra la base de puente ubicado en avenida México, en la Vía Expresa. Hasta el momento se han reportado más de once heridos.

Personal de Bomberos y Samu llegaron hasta el lugar donde se produjo el accidente vehícular para rescatar a las víctimas que resultaron con heridas, entre ellos el chofer de la unidad.

Producto del impacto, cuyas causas serán materia de investigación, la vía se encuentra parcialmente cerrada.

