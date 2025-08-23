Bus impacta contra cuatro unidades de transporte público y una casa en VES | VIDEO

En Villa El Salvador, un ómnibus de la empresa Real Star perdió el control e impactó contra cuatro buses de la empresa 41 y una casa. El siniestro se dio en la avenida Mariano Pastor Sevilla, cerca de la intersección con la avenida María Reiche.

El vehículo de color celeste terminó empotrado dentro de una casa, provocando graves daños materiales tanto en el inmueble como en los buses afectados, todos de color amarillo. La parte delantera de las unidades de transporte quedaron destruidas tras la colisión.

De acuerdo con la información preliminar, el ómnibus responsable del accidente acumulaba más de 2 mil soles en papeletas y no contaba con SOAT vigente; sin embargo, pese a esta condición, el vehículo seguía operando en su ruta habitual.

