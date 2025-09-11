Dos muertos y varios heridos deja choque de bus “El Chino” contra baranda

Un hecho lamentable. En horas de la mañana de este jueves 11 de septiembre, el bus de transporte público “El Chino” se estrelló violentamente contras una baranda vial cuando transitaba por la Vía Evitamiento, en el distrito de Ate.

El impacto fue tan fuerte que la estructura metálica atravesó toda la unidad, ingresando por la parte delantera y saliendo por la parte trasera del vehículo. Como consecuencia, dos personas perdieron la vida en el lugar y varios pasajeros resultaron heridos.

Vecinos de la zona y personal de la Policía llegaron rápidamente para auxiliar a los afectados. Minutos después, algunos de los heridos fueron trasladados de emergencia al policlínico de Montefiori, donde reciben atención médica.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Patricia Barreto aquí: