Cae banda criminal que ofrendaba dulces a ‘duendes de la fortuna’ antes de vender droga

Agentes de la Policía Nacional capturaron a siete presuntos integrantes de ‘Los lechuceros de la pólvora‘, banda dedicada a la microcomercialización de droga en el distrito de La Victoria.

En la vivienda donde se realizó el operativo se encontraron 3800 ‘ketes’ de pasta básica de cocaína que también distribuían al por mayor.

Otra de las cosas que más llamó la atención es que en el lugar se halló dos altares de los llamados ‘duendes de la fortuna‘ a quienes les ofrendaban dulces para pedirles protección y suerte en su negocio ilícito. Según la PNP, los criminales intentaban pasar desapercibidos utilizando una canasta para comercializar los estupefacientes.

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