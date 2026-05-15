VIBRA PERÚ 2026, LA FIESTA MÁS GRANDE DEL PAÍS ENCABEZADA POR JUANES, GIANMARCO Y CORAZÓN SERRANO

Vibra Perú confirma su séptima edición con un cartel que reúne por primera vez en un mismo festival a tres de los nombres más convocantes de la música en español: Gianmarco y Corazón Serrano —con su concepto «Acceso al Corazón», un show de tres horas— compartirán escenario el 28 de julio. Juanes, el colombiano con más de 20 mil millones de reproducciones globales y 29 GRAMMYs, estará el 29 de julio en el marco de su World Tour 2026. El venue: la totalidad del complejo de Arena 1 Park en la Costa Verde de San Miguel, con capacidad para 20,000 personas por día.

Con 40,000 asistentes en dos días, Vibra Perú 2026 se consolida como el festival de mayor escala del calendario cultural peruano. Esta edición, concebida bajo el concepto de ciudad efímera, organiza la experiencia en tres distritos: el Distrito Musical, con dos escenarios y más de 30 artistas nacionales e internacionales; el Distrito Gastronómico, con más de 40 marcas entre restaurantes reconocidos, huariques y carretillas que representan la diversidad de la cocina peruana; y el Distrito de la Diversión, con juegos mecánicos, feria y activaciones para todos los públicos.

Junto a los tres headliners, el cartel incluye a Armonía 10, Adammo, Antología, La Bella Luz, Amaranta, Los Shapis, Mauricio Mesones, Milena Warthon y Dúo Ayacucho, además de más de quince artistas que completan una programación de siete a ocho artistas por día.

Las entradas están disponibles desde el lunes 18 de mayo a las 10 a.m. a través de Ticketmaster, con una preventa exclusiva para clientes BCP con 25% de descuento válida del 18 al 20 de mayo. El precio de la entrada General en venta regular es de S/ 179, y la zona Vibralandia —con beneficios como reingreso ilimitado, ingreso preferente y pit lateral— tiene un precio de S/ 299.

Vibra Perú 2026 llega en Fiestas Patrias como la expresión más completa de lo que el país puede ofrecer: música, gastronomía, diversión y orgullo peruano contemporáneo. Todo en un mismo lugar, durante dos noches.