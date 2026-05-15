ONPE contabiliza el 100 % de actas electorales de las Elecciones Generales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó este viernes 15 de mayo que logró contabilizar el cien por ciento de las actas electorales correspondientes a la elección presidencial de las Elecciones Generales 2026.

En total, fueron procesadas 92,766 actas luego de que las observadas fueran revisadas y resueltas por los diversos Jurados Electorales Especiales (JEE), conforme a la normativa vigente. Las actas observadas presentaban incidencias o inconsistencias que requerían evaluación antes de su validación definitiva.

La ONPE precisó que el procesamiento y cómputo de votos se realizó a través de 126 centros de cómputo instalados en oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) a nivel nacional. En Lima Metropolitana y Callao, el trabajo fue reforzado con la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), implementada en el 91.22 % de mesas de sufragio.